BM Suriye Özel Temsilcisi: "Anayasa komitesinin görüş ayrılıkları devam ediyor"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi üyeleri arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

Pedersen, Cenevre'de 4 gündür devam eden Suriye anayasa komitesi toplantılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) brifing verdi.

Suriyeli tarafların Cenevre'de anayasa taslağını görüştüğünü ancak aralarında önemli görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Pedersen, "İrade varsa ortak noktada buluşmak mümkün ve bunun için tüm delegelerin görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik ciddi çaba göstermesi gerek." dedi.

Artan gıda ve enerji fiyatları, Suriye dahil tüm bölgeyi vuracak

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise bu yıl mart ayında 11. yılını geride bırakan savaşta 3 milyon 350 binden fazla kişinin öldüğünü, 14 milyon kişinin ise yerinden edildiğini hatırlattı.

Savaşın başından beri doğan 5 milyon çocuğun ise savaş dışında bir şey görmediğini belirten Griffiths, Ukrayna'da devam eden savaş yüzünden artan gıda ve enerji fiyatlarının Suriye dahil tüm bölgeyi vuracağı uyarısı yaptı.