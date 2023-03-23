BM Suriye Özel Temsilcisi: 'Anayasa Komitesi, Cenevre'deki çalışmalarına tekrar dönmeli'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Anayasa Komitesi, uzlaşı ruhuyla anlamlı ve hızlı bir şekilde Cenevre'deki çalışmalarına tekrar dönmeli." dedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye konulu oturumda, üye ülkeleri bilgilendirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil durum müdahalesi için gerekli kaynakların sağlanmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Pedersen, "Suriye ve komşu ülkelerde, genel insani yardımın sürmesi önem taşıyor. Brüksel'de düzenlenen uluslararası donörler konferansında yapılan taahhütleri memnuniyetle karşılıyorum ve bu taahhütlerin hızlı bir şekilde dağıtılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Pedersen, Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelerde sukunetin korunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

İnsani yardım alanındaki hareketliliğin, deprem sonrası toparlanma sürecinde ve genel anlamda siyasi sınamalarla mücadele etmek için sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Pedersen, tarafların yapıcı adımlar atabildiğini, bunun bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Pedersen, Suriye'de tüm tarafları deprem sonrası toparlanma sürecinde uygun ortam oluşturmak için bir araya getirmek gerektiğine işaret ederek, Suriye dışındaki aktörlerin de hem daha fazla nasıl kaynak sağlayabileceklerine hem de yaptırımlar gibi temel kaynakların ulaşımını engelleyen hususları nasıl yok edebileceklerine odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Kaçırılan, alıkoyulan, tutuklanan ve kayıp olan kişilere ilişkin çalışmaları da öncelikli tutmaya devam ettiğini aktaran Pedersen, depremlerin durumu daha da kötüleştirdiğine, ailelerin yakınlarından haber alamadığına dikkati çekti.

Pedersen, siyasi süreç için tüm aktörlerin koordineli şekilde işbirliği yapmasının önemli fark yaratacağını dile getirdi.

Anayasa Komitesi'nin 10 aydır çalışmalarını durdurduğunu anımsatan Pedersen, "Anayasa Komitesi, uzlaşı ruhuyla anlamlı ve hızlı bir şekilde Cenevre'deki çalışmalarına tekrar dönmeli." dedi.

Pedersen, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek, "Suriyeliler tarafından kabul edilen, onların öncülüğünde ve uluslararası toplumun desteğiyle BM'nin kolaylaştırıcı rol oynadığı siyasi sürece her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." mesajını verdi.

"Deprem maliyeti 5,2 milyar dolar"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Direktörü Vekili Tareq Talahma, Dünya Bankasına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hasarın maliyetinin yaklaşık 5,2 milyar dolar olduğunu aktardı. Talahma, yağmurlar ve sellerin durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Talahma, temel öncelikler arasında barınma imkanları, konut inşası ve güvenli, gönüllü, onurlu dönüşlerin sağlanması olduğunu dile getirerek, "Korkunç depremlerin halihazırda 12 yıldır çatışmanın beraberinde getirdiği yoksulluk, yerinden edilme ve mahrumiyetle baş etmeye çalışan bir halkı vurduğunu göz ardı etmemeliyiz." ifadesini kullandı.