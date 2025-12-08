Haberler

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine İtalyan Claudio Cordone getirildi

Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Claudio Cordone'yi Suriye Özel Temsilci Yardımcısı olarak atadı. Cordone, 1 Ocak 2026'dan itibaren göreve başlayacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı olarak Claudio Cordone'u atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, atama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İtalya'dan Claudio Cordone'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı olarak atandığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Cordone'nin 1 Ocak 2026'da, mevcut Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi'nin yerine göreve başlayacağı belirtilen açıklamada, Rochdi'ye, BM'nin Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme çabalarında gösterdiği özverili çalışma için teşekkür edildi.

Açıklamada, Cordone'nin uluslararası ilişkiler, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk alanında 40 yıllık deneyime sahip olduğu ve BM'de birçok görevinin yanı sıra 2022 yılından bu yana BM Irak Yardım Misyonunda (UNAMI) Siyasi İşler ve Seçim Yardımı Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Cordone'un ana dili İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça bildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
