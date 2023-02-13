Bm: Suriye'nin Kuzeybatısını Etkileyen Depremlerde 4.300 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Suriye'nin kuzeybatısını vuran büyük depremlerde 4.300 kişi hayatını kaybederken, 7.600 kişi de yaralandı.

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Suriye'nin kuzeybatısını vuran büyük depremlerde 4.300 kişi hayatını kaybederken, 7.600 kişi de yaralandı.

BM kuruluşu tarafından bildirilen bu sayılar, hükümet kontrolünde olan bölgelerdeki durumu içermiyor.

OCHA, Pazar günü itibarıyla ölü ve yaralı sayısının en yüksek olduğu ilçenin Harim olduğunu, ardından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve Jebel Saman'ın geldiğini bildirdi.

Suriye Sağlık Bakanlığı da Pazar gecesi yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkede 1.414 kişinin öldüğünü ve 2.349 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son istatistiklerine göre, depremde hükümet ve isyancıların elindeki bölgelerde toplam 5.329 kişi hayatını kaybetti.