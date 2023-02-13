Bm: Suriye'nin Acilen Barınak, Gıda ve Okul Yardımına İhtiyacı Var

HALEP, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Pazartesi günü depremden etkilenen Suriye'de yaptığı açıklamayla, BM'nin yardım çalışmalarının insani gereksinimlerin giderilmesi aşamasına...

HALEP, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Pazartesi günü depremden etkilenen Suriye'de yaptığı açıklamayla, BM'nin yardım çalışmalarının insani gereksinimlerin giderilmesi aşamasına geçtiğini belirterek acilen barınma, gıda ve okul gibi ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söyledi.

Griffiths, şimdiki planın, Suriye'de insani ihtiyaçların üç aylığına karşılanması olduğu dile getirdi.

Griffiths, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören bölgeleri gezdikten sonra Suriye'nin kuzeyinde bulunan hükümet kontrolündeki Halep kentinde muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şimdi insani gereksinimlerin giderilmesi aşamasında aciliyeti, barınak sağlanması, sosyal hizmetler, gıda, okul ve bu insanlara gelecek umudu verilmesi oluşturuyor. Bu, bizim yükümlülüğümüz" ifadelerini kullandı.

Kuzeybatıdaki İdlib ilinin isyancıların kontrolündeki bölgelerindeki duruma da değinen Griffiths, BM'nin o bölgeye de gönderecek yardımı olduğunu ve yardım malzemesi yüklü kamyonların, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına gittiğini belirtti.

Deprem sonrası uluslararası arama ve kurtarma müdahalesinin "tarihte eşi benzeri olmadığını" vurgulayan Griffiths, "aynı çabayı insani ihtiyaçlar" konusunda da görmek istediğini belirtti.