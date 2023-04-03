BM: Suriye ile komşu ülkelerin siyasi uzlaşmaları, insani yardım çabalarına yardımcı olacaktır

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü Şefi Mohammad Alnsour, Suriye ile komşu ülkeler arasındaki siyasi uzlaşmaların insani yardım çabalarına yardımcı olacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü Şefi Mohammad Alnsour, Suriye ile komşu ülkeler arasındaki siyasi uzlaşmaların insani yardım çabalarına yardımcı olacağını belirtti.

Alnsour, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan siyasi gelişmelere değinen Alnsour, bölge ülkelerindeki insani durum, sosyoekonomik zorluklar, gıda güvensizliği, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşa ve bunun getirdiği istikrarsızlıklara değinen Alnsour, "Suriye ile komşu ülkeler arasındaki siyasi uzlaşmalar, insani yardım çabalarına yardımcı olacaktır. Özellikle depremlerden sonra varılabilecek uzlaşmalar, insani yardım çabalarına ve kuruluşlarına da olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Alnsour, gelecekte Türkiye ve diğer ülkelerle Suriye arasında siyasi bir çözüme varılmasını umut ettiklerini belirterek, "Suriye krizi yalnızca bölgesel değil, uluslararası aktörlerle de ilgili." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Yemen hükümeti ile Husiler esir takası anlaşması için anlaşmaya vardı ve bunun 10-11 Nisan tarihlerinde 3 aşamada hayata geçirileceği duyurulmuştu. Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki son durum nedir? Taraflar arasındaki müzakerelerde bu yıl bir ilerleme bekleniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Alnsour, taraflar arasında esir değişimi yapılmasının ve siyasi sürecin ilerlemesinin talep edildiğini belirtti.

Alnsour, taraflar arasında yapılacak esir takası ve devam eden görüşmelere ilişkin de güncel bilgilere sahip olmadıklarını söyledi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.