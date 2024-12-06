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Guterres, Suriye İçin Acil İnsani Yardım ve Siyasi Sürece Dönme Çağrısında Bulundu

Guterres, Suriye İçin Acil İnsani Yardım ve Siyasi Sürece Dönme Çağrısında Bulundu
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki tüm sivillere acil insani yardım ulaştırılması ve akan kanın durdurulması için siyasi sürece geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, BM'nin kolaylaştırıcılığında bu sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

1. ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Suriye'den çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki tüm sivillere derhal insani yardım ulaştırılması ve akan kanın durdurulması için siyasi sürece geri dönülmesi çağrısında bulundu.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki tüm sivillere derhal insani yardım ulaştırılması ve akan kanın durdurulması için siyasi sürece geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Guterres perşembe günü yaptığı açıklamada düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

Guterres, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ihtiyaç sahibi tüm sivillere acil insani yardım erişiminin sağlanması ve akan kanın durdurulması için BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi sürece geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

BM Sekreteri tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca sivilleri korumakla yükümlü olduğunun altını da çizdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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