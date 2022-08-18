BM, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki Hol Kampı'nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ Pkk kontrolündeki DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu.

Suriye'deki BM Koordinatörü İmran Rıza, bölgede yaptığı 4 günlük incelemelerin ardından konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rıza, kampta şiddet eylemlerinin arttığını vurgulayarak 3'ü bu hafta olmak üzere sadece bu yıl 26 kişinin öldürüldüğünü, öldürülenlerden 20'sinin ise kadın olduğunu ifade etti.

Rıza, Suriye'nin içme suyundan sulama suyuna, gıda üretimine ayrıca halk sağlığını ve geçim kaynaklarını etkileyen elektrik üretimine kadar ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda da uyardı.

???????- Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.