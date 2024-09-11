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BM Suriye'de şiddet olaylarının yeniden artışa geçtiği uyarısında bulundu

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BM Suriye'de çatışmaların yeniden artmaya başladığını belirtti. Almanya ve diğer bazı ülkeler ise sığınmacıları geri göndermeyi tartışıyor.

BM Suriye'de şiddet olaylarının yeniden artışa geçtiği uyarısında bulundu. Aralarında Almanya'nın da olduğu bazı ülkeler bir süredir, Suriye'de çatışmaların azaldığı gerekçesiyle sığınmacıları geri göndermeyi tartışıyor.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de çatışmaların yeniden artmaya başladığı uyarısında bulundu. Ülkede yeni bir şiddet dalgası yaşandığını dile getiren BM Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam rejimine bağlı birlikler arasında yaşanan yeni çatışmalara dikkat çekti.

Pinheiro sahadaki son duruma dair raporunda, İsrail'in Gazze Savaşı'nın başından beri Suriye'ye hava saldırılarını artırdığını da kaydetti. Raporda, İsrail'in Suriye'deki İran destekli militanlara saldırılarının bölgede Amerikan üslerine yönelik karşı saldırıları tetiklediği belirtildi.

Komisyonun 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı aylık raporunda aralarında Türkiye, Rusya ve ABD'nin de olduğu altı ülkenin Suriye'de askeri faaliyetlerde bulunduğu kaydediliyor. Söz konusu dönemde Şam rejimine bağlı güçlerin ülkenin kuzeybatısında yasaklı misket bombaları kullandığı, yarısı kadın ve çocuklardan oluşan 150 kişiyi öldürdüğü veya yaraladığı da raporda yer alıyor. Ayrıca Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hava saldırılarında enerji santralleri ve tıbbi tesisleri bombaladığı, bunun da yasa dışı olduğu vurgulanıyor.

Raporda Suriye hükümeti mahkümlara işkence etmekle suçlanırken, Kürt güçlerden oluşan SDG de 30 bin çocuğu ebeveynleri IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yıllardır kötü koşullarda tutmakla eleştirildi.

Alman mahkemesinin kararı

Almanya'da bir mahkeme, Suriye'nin bazı bölgelerinin "artık güvenli" olduğu gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların geri gönderilebileceğine hükmetmişti. Ülkesinde güvende olmayacağı gerekçesiyle koruma statüsü isteyen bir Suriyelinin iadesine dair yargı süreci 28 Ağustos'ta kesinleşmiş, Almanya'da son aylarda yaşanan terör eylemlerinin ardından birçok siyasi parti ve eyalet yönetiminden de geri göndermelere başlanması çağrısı gelmişti.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşta 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülke nüfusunun büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı. Savaş ve izolasyon döneminde iktidarını korumayı başaran Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin tamamına hakim olamasa da bölge ülkeleriyle yeniden ilişkiler kurdu. İç savaşta silahlı rejim muhaliflerine destek veren Türkiye de bir süredir Şam ile normalleşme arayışında.

dpa,DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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