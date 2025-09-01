BM: Suriye'de 850 Bin Mülteci Ülkesine Döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar nedeniyle komşu ülkelerde yaşayan yaklaşık 850 bin mültecinin ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da Associated Press'e konuşan Clements, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Clements, rejimin devrilmesinden bu yana yaklaşık 850 bin Suriyelinin komşu ülkelerden geri döndüğünü belirtti.

Bu sayının gelecek haftalarda 1 milyona ulaşabileceğini söyleyen Clements, "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek." dedi.

Clements, yerlerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine geri dönme kararında çeşitli nedenlerin etkili olduğunu ifade ederek "Dinamik bir dönem yaşanıyor. Bu, son 14 yılda gördüğümüz en büyük yerinden edilmeye potansiyel çözümler bulunabileceğimiz bir fırsat olabilir." diye konuştu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde temmuzda yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 190 bin kişinin yerlerinden edildiğini dile getiren Clements, olayın ardından 21 yardım konvoyunun bölgeye gönderildiğini aktardı.

Haftalarca kapalı kalan Şam-Süveyda otoyolunun yeniden açıldığını belirten Clements, bu gelişmenin bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılmasını sağlayacağının altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, haziranda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke içinde ve dışındaki 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirmişti.