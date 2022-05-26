BM Suriye Araştırma Komisyonundan sınır ötesi yardım kararının uzatılması talebi - Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, BM Güvenlik Konseyinin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımda bulunulmasına yönelik kararının uzatılması çağrısı yaptı.

Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, yazılı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyinin 2014'te aldığı ve 10 Temmuz'da süresi dolacak; Suriye'ye sınır ötesi insani yardım kararının uzatılmasına yönelik bazı Konsey üyelerinin itirazını değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyinde söz konusu kararın uzatılması gerekliliğinin sorgulanmasını endişe verici bulan Pinheiro, BM rakamlarına göre Suriye'de 14,6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve bunun ülkede çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek rakam olduğunu vurguladı.

Pinheiro ayrıca ülkede 12 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliği içinde bulunduğunu belirterek "Suriye'nin insani yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu" kaydetti.

Suriye'ye halihazırda yapılan yardımların yetersiz olduğunu vurgulayan Pinheiro, "Uluslararası camia Suriye halkına sırtını dönemez. 11 yıldır mahvedici çatışmalara maruz kaldılar ve hiç olmadığı kadar yardıma muhtaçlar." dedi.

Komisyon üyesi Lynn Welchman ise Suriye'ye yapılacak yardımların bölgedeki insani durum esas alınarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve "İnsani yardımın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Yaptırımların yol açtığı engeller de buna dahildir." ifadelerini kullandı.