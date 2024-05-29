BM Sudanlı taraflarla görüşerek krizin çözümüne katkı sağlamaya çalışıyor

PORT Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra, BM'nin Sudanlı tüm taraflarla görüşerek bakış açılarını yakınlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Lamamra, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Malik Agar ile görüştü.

Görüşmede, Sudan'daki krizin çözümü için BM'nin oynadığı rol ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Lamamra, BM Genel Sekreteri tarafından Sudanlı tarafları ülkedeki krize barışçıl bir çözüme ulaşmaya teşvik etmek için görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

Lamamra, BM'nin tüm taraflarla görüşerek bakış açılarını yakınlaştırmaya çalıştığını ifade ederek, Sudan'a olan bu ziyaretin, sahadaki duruma vakıf olmak ve yetkililerle görüşmek amacıyla gerçekleştiğini belirtti.

"Mevcut sorunları diyalog yoluyla çözme konusunda kararlıyız"

Burhan ile yaptığı toplantının verimli ve yapıcı olduğuna dikkati çeken Lamamra, "Burhan'dan kafamızdaki sorulara tatmin edici cevaplar aldık. Sivilleri koruma, sükunete doğru ilerleme ve mevcut tüm sorunları diyalog yoluyla çözme konusunda kararlıyız." dedi.

Lamamra, müzakerelerin yeniden başlatılması için istişarelere devam edeceklerini dile getirerek, "BM olarak müzakereleri teşvik ediyoruz ve başarılı olmasını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Top sesleri altında siyasi süreç olmayacak"

Agar ise Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde geçen sene varılan anlaşmaya dikkati çekerek, bu anlaşmaların uygulanmadığını savundu.

Sudan hükümetinin savaşı bitirmek için çalıştığını kaydeden Agar, "Top sesleri altında siyasi süreç olmayacak. Şu anda olup bitenler yalnızca güç peşinde koşan belirli grupların hırslarıdır, bu da savaşı uzatıyor." diye konuştu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.