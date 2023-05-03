BM: Sudanlı mülteciler için komşular dışında başka ülkelerden henüz bir teklif yok

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Darfur Koordinatörü Toby Harward, "Benim bildiğim kadarıyla henüz komşular dışında başka ülkelerden (Sudanlı mülteciler için) bir teklif gelmedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Darfur Koordinatörü Toby Harward, "Benim bildiğim kadarıyla henüz komşular dışında başka ülkelerden (Sudanlı mülteciler için) bir teklif gelmedi." dedi.

Harward, video bağlantısıyla yapılan basın toplantısında, AA muhabirinin, "Sudan'dan kaçan mültecilerin komşu ülkelere yerleştirildiğini aktardınız. Bunun mantığı nedir? Söz konusu girişimin komşu ülkelere orantısız yük yüklediğini düşünüyor musunuz? Ukrayna'da çatışma çıktıktan sonra Avrupa ülkeleri kapılarını Ukraynalı mültecilere açmıştı, Sudanlı mülteciler için de benzer bir girişim var mı?" sorusunu yanıtladı.

Halihazırda Sudan'dan kaçan kişilerin bölge ülkelerine yerleştirilmeye devam ettiğini aktaran Harward, ilk etapta amacın, mültecilerin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Harward, sınırı geçen kişilere en basit düzeyde insani yardım sağlamanın öncelik olduğunu belirterek, "Bazı kaçan kişiler çatışmanın kısa sürede sonlanacağını düşünüyor ve ülkelerine geri dönmeyi hedefliyor, diğerleri ise durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkelerine sınırlarını kapatmadıkları için teşekkürlerini ileten Harward, "Benim bildiğim kadarıyla henüz komşular dışında başka ülkelerden (Sudanlı mülteciler için) bir teklif gelmedi." açıklamasında bulundu.

Harward, acil müdahaleden oluşan ilk etabın ardından başka ne tür seçenekler olduğunu araştıracaklarını kaydetti.

17 bin ton gıda yağmalandı

Sudan'da yağmalamaların "kontrol edilmeyen milisler, haydutlar ve suçlular" tarafından gerçekleştirildiğine ve söz konusu kişilerin Sudan çatışmasındaki taraflarla da bağlantıları bulunduğuna işaret eden Harward, yağmalamanın, hukukun üstünlüğünün çöktüğü ve güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı hemen hemen tüm çatışma bölgelerinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise Dünya Gıda Programı'nın stoklarından 17 bin ton gıdanın yağmalandığını duyurdu.

Yağmalamanın Sudan'ın farklı yerlerinde Dünya Gıda Programı'nın 80 bin tonluk stokundan yapıldığını bildiren Haq, tam hasarın tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.