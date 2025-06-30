BM: Sudanlı Mülteciler İçin Gıda Yardımları Tehlikede

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Sudan'daki çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan mültecilerin, finansman eksikliği nedeniyle gıda yardımlarında ciddi kesintiler yaşayabileceğini ve açlık riskinin arttığını açıkladı. WFP, yeterli finansman sağlanmadığı takdirde mülteci ailelerin daha fazla tehlikeyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan milyonlarca mültecinin, finansman eksikliği nedeniyle gıda yardımında büyük kesintilerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan açıklamada, komşu ülkelere sığınan milyonlarca Sudanlı mültecinin açlık ve yetersiz beslenme sorunlarının, hayati öneme sahip gıda yardımlarında yaşanan ciddi bütçe yetersizlikleri nedeniyle daha da derinleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

WFP Sudan Bölgesel Acil Durum Koordinatörü Shaun Hughes, "Sudan'dan kaçan milyonlarca kişi tamamen WFP'nin desteğine bağlı durumda ancak ilave finansman sağlanmadığı takdirde gıda yardımlarında daha fazla kesinti yapmak zorunda kalacağız. Bu da savunmasız aileleri, özellikle de çocukları, açlık ve yetersiz beslenme riskine daha ciddi şekilde maruz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Hughes, barış ve istikrar için acilen siyasi ve diplomatik eylemlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yardımların devamı için toplam 775 milyon dolarlık kaynak gerekiyor

WFP'den yapılan açıklamada, Uganda ve Güney Sudan'daki göçmen kabul merkezlerine ulaşan mülteci çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarının "acil" eşiğini aştığı bildirildi.

Açıklamada, komşu ülkelerdeki mültecilere yönelik acil müdahaleyi sürdürebilmek için gelecek 6 ayda 200 milyon dolara, Sudan içindeki hayat kurtarıcı operasyonlar içinse ek 575 milyon dolara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Uganda'da bazı mültecilerin günde 500 kaloriden daha azıyla hayatta kalmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 1 milyon Sudanlı mülteciye ev sahipliği yapan Çad'da da yeni katkı sağlanmazsa gıda yardımlarında kesintiye gidileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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