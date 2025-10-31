Haberler

BM, Sudan'ın El Faşir Kentindeki İnsani Krizi Endişe ile İzliyor

BM, Sudan'ın El Faşir Kentindeki İnsani Krizi Endişe ile İzliyor
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Sudan'ın batısındaki El Faşir kentinde sivillere yönelik zulümlerin arttığını ve binlerce insanın mahsur kaldığını bildirdi. Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kenti ele geçirmesi sonrası yaşanan zulüm ve insani krizin derinleştiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, sivillere yönelik zulüm haberlerinin arttığı ve insani krizin derinleştiği Sudan'ın batısındaki El Faşir kentinde binlerce kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin hafta sonu kenti ele geçirmesinin ardından Kuzey Darfur eyaletinin merkezinde yaşanan zulüm haberlerinden endişe duyduğunu açıkladı.

OCHA'nın açıklamasında, "Yerel kaynaklar, yardım çalışanlarının gözaltına alınması ve hedef alınmasının yanı sıra yaygın cinayet, kaçırma, sakatlama ve cinsel şiddet olayları yaşandığını bildiriyor. Binlerce sivil El Faşir'de mahsur kalırken, pek çok kişi de yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Garni'de güvenlik sorunları ve ulaşım yetersizliği nedeniyle kaçamadan mahsur kalmış durumda" denildi.

OCHA, kentte kalanların gıda, su ve tıbbi bakım eksikliği ile karşı karşıya olduğunu belirterek, yardım çalışanlarının kente girmesinin engellendiğini de ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi perşembe günü El Faşir ve çevresinde tırmanan şiddete ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek paramiliter güçlerin El Faşir'e saldırısını ve bunun sivil nüfus üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi kınadı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konseye yaptığı bilgilendirmede El Faşir'deki durumun "daha da karanlık bir cehenneme" dönüştüğünü ve Hızlı Destek Kuvvetleri milislerin kente girmesinden sonra yaygın infazların yapıldığına dair güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
