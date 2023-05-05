Bm, Sudan'dan Kaçan On Binlerce Kişiye Yardım İçin 96 Milyon Dolarlık Destek Talep Etti

JUBA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları Sudan'daki çatışmalardan kaçıp sınırı geçerek Güney Sudan'a giden insanlara yardım amacıyla 96 milyon ABD doları tutarında destek çağrısında bulundu.

JUBA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları Sudan'daki çatışmalardan kaçıp sınırı geçerek Güney Sudan'a giden insanlara yardım amacıyla 96 milyon ABD doları tutarında destek çağrısında bulundu.

Güney Sudan'da geçici insani yardım koordinatörü olarak çalışan Peter Van der Auweraert Perşembe günü yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da komşu ülke Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana çoğu Güney Sudan uyruklu 32.500'den fazla insanın Güney Sudan'a geçtiğini söyledi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da BM ve insani yardım kuruluşları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı okuyan Auweraert, "Travmatize olmuş şekilde, genellikle yanlarında hiçbir eşya olmadan sınırı geçenlerin çoğu, tıbbi ve psikososyal desteğin yanı sıra gidecekleri yere ulaşım da dahil olmak üzere acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi.

Açıklamada, talep edilen toplam fonun 39,9 milyon ABD dolarının, ait oldukları topluluğa dönerken sınırı aşan Güney Sudanlılara yardım etmek için, 53,9 milyon ABD dolarının da altı ay süreyle kamplardaki mültecilere temel hizmetlerin sağlanmasında kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, diğer ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine dönebilmeleri için kullanılmak üzere 2,2 milyon ABD doları tutarında fona daha ihtiyaç duyulacağı bildirildi.

Auweraert, acil durum müdahale planı kapsamında talep edilen paranın, Güney Sudan'a gelenlere anlık yardım sağlanmasını hızlandırmaya yardımcı olacağını belirtti.

Yetkili ayrıca, Güney Sudan hükümetinin insanların ulaşılması zor ve muhtemelen güvensiz bölgelerde kalmalarını önlemek için sınırdan mümkün olan en kısa sürede çıkmalarını sağlama çabalarının da bu fonlarla desteklenmiş olacağını ifade etti.