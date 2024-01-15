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BM, Sudan'dan Güney Sudan'a kaçanlara 10 milyon dolarlık destek sağlayacak

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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'dan Güney Sudan'a kaçan kişiler için 10 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurdu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, mali desteğin BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) yapılacağını belirtti. Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık yarım milyon kişinin kaçtığını ifade eden Griffiths, geçen ay sadece 60 bin kişinin Güney Sudan'a geldiğini aktardı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'dan Güney Sudan'a kaçan kişiler için 10 milyon dolarlık destekte bulunacağını açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yazılı açıklamasında, mali desteğin BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) yapılacağını duyurdu.

Griffiths, Nisan 2023'ten beri Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık yarım milyon kişinin kaçtığını belirtti.

Sadece geçen ay 60 bin kişinin Güney Sudan'a geldiğini aktaran Griffiths, Sudan'ın ikinci büyük şehri Vad Medeni'de çatışmaların artmasıyla binlerce kişinin Güney Sudan'a kaçabileceği uyarısı yaptı.

Griffiths, BM'den yapılacak 10 milyon dolarlık mali desteğin sığınma yeri, su ve hijyen tesisleri inşası için kullanılacağını kaydetti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün Nisan ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7,4 milyon kişi de yerinden edildi.

Suudi Arabistan ve ABD ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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