BM: Sudan'dan Güney Sudan'a 200 bin mülteci geri dönebilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Tetteh, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık 200 bin mültecinin geri dönme olasılığı bulunduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Tetteh, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık 200 bin mültecinin geri dönme olasılığı bulunduğunu belirtti.

Tetteh, BM Güvenlik Konseyinde Sudan ve Güney Sudan arasındaki ilişkiler ve genel durum hakkında düzenlenen oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Çatışmaların, Sudan ve Güney Sudan'la ikili ilişkiler üzerinde derin etkisi olduğuna işaret eden Tetteh, Sudan'da çatışmaların insani, güvenlik, siyasi ve ekonomik alanlardaki etkilerinin Güney Sudan'da endişe yarattığını dile getirdi.

Tetteh, iki ülke arasında ilişkilerin çatışmalar öncesinde ilerleme kaydettiğini ve üst düzey ziyaretlerle istikrarlı yürüdüğünü vurgulayarak, "Sudan'daki çatışmalar, iki ülkenin kaydettiği ilerlemeyi de tehlikeye atıyor." dedi.

Daha önce Güney Sudan'dan Sudan'a giden mültecilerin tekrar dönmeye başladığına dikkati çeken Tetteh, bu çerçevede 535 kişinin döndüğünü bildirdi.

Tetteh, "Çatışmalar nedeniyle Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık 200 bin mültecinin geri dönme olasılığı bulunuyor. Bu, toplumun üçte ikisinin insani yardıma muhtaç olduğu Güney Sudan için büyük bir sınama teşkil eder." diye konuştu.

Sudan ve Güney Sudan arasında yer alan sınırdaki güvensizliğin ise silah ve suç örgütlerinin geçişlerini artırabileceğine işaret eden Tetteh, çatışmaların aynı zamanda günlük ticari faaliyetleri ve gıda nakliyesini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Güney Sudan 2011'de bağımsızlığını ilan ederek Sudan'dan ayrılmıştı. Ülkede yıllarca süren iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e yükseldiğini, 5 bin 127 kişinin yaralandığını açıklamıştı.