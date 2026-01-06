Haberler

BM'den "Sudan'ın Kurdufan bölgesinde tırmanan şiddetin sivillerin hayatını riske ettiği" uyarısı

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Kurdufan bölgesinde artan şiddetin sivillerin hayatını tehlikeye attığını ve yeni yerinden etme dalgalarına yol açtığını bildirdi. Son olaylarda aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kurdufan bölgesinde tırmanan şiddetin sivillerin hayatını aşırı risk altına attığı ve yeni yerinden etme dalgalarına yol açmaya devam ettiği konusunda uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'ın Kurdufan bölgesindeki gelişmelere dikkati çeken Dujarric, "Özellikle Kurdufan bölgesinde şiddetin tırmandığını görüyoruz ve bu durum, sivilleri aşırı risk altına sokmaya ve daha önce birçok kez yerinden edilmiş insanlar için yeni yerinden edilme dalgalarına yol açmaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, sahadaki insani yardım çalışanlarını kaynak göstererek, bugün Kuzey Kurdufan Eyaleti'nde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Kordofan'da da son günlerde yerinden edilme oranlarında keskin bir artış yaşandığına işaret eden Dujarric, 25 Ekim-30 Aralık 2025'te Kurdufan bölgesindeki çeşitli yerlerden yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Bir kez daha, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve sivillerin korunması yönündeki acil çağrımızı tekrarlıyor, ayrıca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve sürekli erişimine duyulan ihtiyacı da yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

