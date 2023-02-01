Bm, Sudan'daki Mültecilere Yardım İçin 556 Milyon Dolar Toplama Çağrısında Bulundu

HARTUM, 1 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 41 uluslararası ve ulusal ortakla birlikte Salı günü yaptığı açıklamada Sudan'da yaşayan mültecilere yardım için 556 milyon ABD doları tutarında fon toplanması çağrısında bulundu.

HARTUM, 1 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 41 uluslararası ve ulusal ortakla birlikte Salı günü yaptığı açıklamada Sudan'da yaşayan mültecilere yardım için 556 milyon ABD doları tutarında fon toplanması çağrısında bulundu.

UNHCR yaptığı açıklamada 2023 kurumlar arası fon çağrısının, Sudan'daki 900.000'den fazla mülteciye çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için para toplamayı amaçladığını söyledi.

Sudan'daki UNHCR temsilcisi Axel Bisschop, "Sudan Mülteciler Komisyonu dahil tüm ortaklarla birlikte geliştirilen mülteci müdahale planı, Sudan'daki mülteci toplulukları için kritik koruma ve hayat kurtaran yardım sağlıyor" dedi.

Bisschop, "Küresel insani ortamın ve karşı karşıya olduğumuz çok sayıda krizin bilinciyle, uluslararası toplumu Sudan için yeni başlatılan mülteci müdahale planını desteklemeye teşvik ediyoruz" diye belirtti.

Açıklamada, yaklaşık 1,1 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaparan Sudan'ın Afrika'daki en büyük ikinci sığınma ülkesi olduğu belirtildi.