BM, Sudan'daki Katliamlar için Soruşturma Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Sudan'ın Faşir kenti ve çevresinde gerçekleştirildiği bildirilen katliamları araştırmak için bağımsız, şeffaf ve hızlı soruşturma çağrısı yaparak, bu sorumluluğun ilk ülkedeki yetkililere ait olduğunu söyledi.

Magango, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'i ele geçirmesi sırasında ve sonrasında işlenen vahşetlere dair daha fazla ayrıntının ortaya çıktığını belirten Magango, HDK'nin 23 Ekim'de şehre büyük baskın düzenlemesinden bu yana toplu katliamlar, tecavüzler, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar, yağmalama, kaçırma ve zorla yerinden etme gibi korkunç olaylarla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

Magango, BM İnsan Hakları Ofisi yetkililerinin Faşir'den korku içinde Tavila kasabasına kaçanlarla görüştüğünü belirterek, "Uluslararası insancıl hukukun ve insan hakları hukukunun ağır ihlallerini gösteren şok edici videoların yanı sıra başka görüntüler de aldık. Telekomünikasyon hizmetleri kesik ve sahadaki durum kaotik, bu da şehir içinden doğrudan bilgi edinmeyi zorlaştırıyor. HDK'nin şehre ve çıkış yollarına düzenlediği saldırıda ve ele geçirmeden sonraki günlerde sivillerin ve çatışma dışı kalanların ölüm sayısının yüzlerce kişiye ulaşabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Faşir'deki Suudi Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerine yönelik saldırılara dair üzücü raporlar aldıklarının altını çizen Magango, cinsel şiddet ve HDK mensuplarının toplu tecavüz gerçekleştirdiğine dair raporlar da edindiklerini söyledi.

Magango, Faşir'de insani yardım görevlilerinin öldürüldüğünün de belgelendiğini belirterek, "Bu son ciddi ihlal raporları, Faşir ve çevresi ile Bara'da uluslararası hukuk kapsamında çok sayıda suçu teşkil ediyor olabilir. Uluslararası hukukun bu tür ihlallerinin tamamına ilişkin bağımsız, hızlı, şeffaf ve kapsamlı soruşturmalar yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli. Mağdurların ve ailelerinin gerçeğe, adalete ve tazminata erişim hakları sağlanmalı." dedi.

"İlk etapta soruşturma başlatma sorumluluğu Sudan'daki yetkililere ait"

AA muhabirinin, "Faşir ve çevresinde yaşananlara ilişkin soruşturmanın gerekli olduğunu söylediniz. Bu konuda BM ve İnsan Hakları Ofisi bir soruşturma başlatmayı planlıyor mu?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Magango, ilk olarak yetkili kişiler ve Sudan yetkililerinin soruşturma yapması gerektiğini belirtti.

Magango, "(Yetkililer tarafından) Soruşturma yapılmaması durumunda soruşturmalar dışarıdan yürütülebilir. HDK'nin soruşturma sözü verdiğine dair bilgi aldık. Bu vahşetlerle ilgili yürütülen soruşturmanın bağımsız, şeffaf ve hızlı olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz ki adalet mümkün olduğunca yerine getirilebilsin ancak ilk etapta soruşturma başlatma sorumluluğu Sudan'daki yetkililere ait." dedi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.