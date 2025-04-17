BM Sudan'daki İnsani Yardımda Bürokratik Engelleri Açıkladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da insani yardım dağıtımında bürokratik engellerle karşılaşmaya devam ettiklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İnsani yardım dağıtımında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Dujarric, ilgili personelinin vize almasında da sorunlar çıktığını ifade etti.

Dujarric, mart ayında insani yardım çalışanları için yapılan vize başvurularının sadece yüzde 16'sının onay aldığını, bürokratik engellerin sürdüğünü belirterek, "Eğer bu durum devam ederse hayat kurtarıcı yardım operasyonları ciddi şekilde etkilenebilir." uyarısında bulundu.

Çoğu Zamzam Mülteci Kampı'nda olmak üzere 400 bin kişinin bu hafta Sudan'da yerinden edildiğini bildiren Dujarric, halihazırda söz konusu mülteci kampına erişimin tamamen engellendiğini kaydetti.

Dujarric, Sudan'da çatışmaların sonlandırılması, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması, sivillerin korunması ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması çağrısını yineledi.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.