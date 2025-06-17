BM, Sudan'daki Çatışmaların Siviller Üzerindeki Etkilerini Korkutucu Buldu

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Birleşmiş Milletler, Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların siviller için ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak uluslararası toplumu silah ambargosu uygulamaya çağırdı. Rapor, insani yardımın silah olarak kullanıldığını ve cinsel şiddet vakalarının arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların siviller için ölümcül sonuçları olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Misyon, Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 59. Oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmaların siviller için ölümcül sonuçları olduğuna işaret edilen raporda, "Uluslararası toplumu silah ambargosu uygulamaya ve ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların sorumlu tutulmasını sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

Raporda, Sudan'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde ağır silah kullanımının arttığı, cinsel şiddette keskin bir artışın yaşandığının belgelendiği de kaydedildi.

İnsani yardımın silah olarak kullanıldığı vurgulanan raporda, hastanelerin ve tıbbi tesislerin kuşatma altında olduğuna işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Mohamed Chande Othman, "Net olalım. Sudan'daki çatışma sona ermekten çok uzak. İnsani acının ölçeği derinleşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Othman, yönetimin parçalanması, toplumun militarize edilmesi ve yabancı aktörlerin katılımının Sudan'da sürekli bir krizi körüklediğine işaret etti.

Uluslararası toplumun Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için sorumlulukları olduğunu hatırlatan Othman, "Etkisi olan ülkeler, şimdi uluslararası insancıl hukuka saygı duymak ve ciddi ihlallerde suçluluktan kaçınmak için harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Othman, kendilerine hikayelerini anlatan Sudanlı mağdurlar ve sivil topluma teşekkürlerini ileterek, bu güven ve onların seslerini güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar 3. yılına girdi

Sudan'da 15 Nisan 2023'te başkent Hartum'da başlayan ordu ile HDK arasındaki çatışmalar üçüncü yılında sürüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, milyonlarca insanın göç etmesine neden oldu.

Ordu güçleri, ülkenin doğusunu, kuzeyini, ortasını ve güneyini kontrol ederken HDK, ülkenin batısındaki hala varlık gösteriyor.

Ordu güçleri, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un HDK'den tamamen temizlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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