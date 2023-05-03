BM: 'Sudan'daki çatışmaların insan hakları üzerindeki etkisi felaket oldu'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'daki insan hakları durumunun mevcut çatışmalar nedeniyle "felaket" olduğunu belirtti.

Türk, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen barışın muhafazasına ilişkin oturumda konuştu.

Sudan ordusunun hastane yakınını hedef aldığını, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ise yerleşim alanlarına el koyduğunu kaydeden Türk, yoğun nüfuslu bölgelerden saldırılar düzenlendiğine dikkati çekti.

Türk, sivillerin ciddi tehlikeye maruz bırakıldığını ve kritik yardım ve erzak erişimlerinin engellediğinin altını çizerek, "Kısaca, ayrım, orantı ve önlem kaideleri iki tarafça da çiğneniyor. Bunu güçlü bir şekilde kınıyorum." diye konuştu.

Ülkede güvenin yok edildiğini belirten Türk, Sudan'ın geleceği için kurumlar ve halk arasında güvenin tekrar inşa edilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Türk, "Sudan'da çatışmaların insan hakları üzerindeki etkisi felaket oldu. Bu çok üzücü." dedi.

Sudan'daki mevcut krizi çözmenin insan haklarına saygıyı güvence altına alma, fütursuz davranışlara son verme ve toplumun katılımını sağlamaktan geçtiğini ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya çıktığını açıklamıştı.