BM, Sudan'daki Çatışmaların Güney Sudan'ı Olumsuz Etkilediğini Belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Sudan'daki devam eden çatışmaların Güney Sudan'ın siyasi ve sosyoekonomik durumuna olumsuz etkileri olduğunu ve insani krizin derinleştiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da süren çatışmaların Güney Sudan'ın siyasi istikrarı ile sosyoekonomik durumunu olumsuz etkilediğini belirterek, son üç ayda yaşanan gelişmelerin "tehlikeli bir yöne gittiği" uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki gelişmeler konusunda toplandı.

Konseyde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, son üç ayda, Güney Sudan'daki gelişmelerin olumsuz ve muhtemel tehlikeli bir yöne doğru ilerlediğini söyledi.

Lacroix, "Yaygın hava bombardımanları ve barış anlaşmasının imzacıları arasında çatışmalar da dahil olmak üzere ateşkes ihlalleri artış gösteriyor. Ulusal birlik geçiş hükümetindeki muhalif atamaların tek taraflı olarak görevden alınmasıyla, güç paylaşımı düzenlemeleri barış anlaşmasına aykırı olarak önemli ölçüde değiştirildi." dedi.

Sudan'da devam eden çatışmanın Güney Sudan'ı da etkilediğini belirten Lacroix, bu durumun hükümetin ve ülkedeki uluslararası aktörlerin zaten kıt olan kaynaklarına daha fazla yük bindirdiğini söyledi.

Lacroix, tüm bu gelişmelerin ardından, kilit rol oyuncuları arasındaki güven açığının daha da derinleşmiş olmasına rağmen, "Canlandırılmış Barış Anlaşması"nın Güney Sudan'da uzun vadeli barış ve istikrar için halen tek uygulanabilir çerçeve olduğunu vurguladı.

"İstikrarsızlık ortamında insani ızdırap artmaya devam ediyor"

Güney Sudan'da insani durumu "felaket" olarak niteleyen Lacroix, ülkede 7,5 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği, 28 bin kişinin de kıtlık riski altında olduğunu belirtti.

Lacroix, ülkedeki sel felaketinin bir milyondan fazla insanı yerinden ettiğine işaret ederek, "Bu istikrarsızlık ortamında insani ızdırap artmaya devam ediyor. Çatışma kaynaklı cinsel şiddet, keyfi gözaltılar ve yargısız infazlar devam ediyor ve hesap verebilirlik ise sınırlı." diye konuştu.

BM'nin yaşadığı mali krizin, Güney Sudan'daki siyasi ve güvenlik sorunlarıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle Lacroix, BM Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) diğer barış misyonları gibi görevlerini yerine getirmede ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

"Kriz ve çatışmalarda kadınlar ve kız çocukları en çok etkilenen kesimler oluyor"

BM Genel Sekreterliği Müsteşarı ve BM Kadın Birimi İdari Direktörü Sima Sami Bahous da, Güney Sudan'ın barış ve kalkınma sürecinin siyasi istikrarsızlık, insanı krizler ve sosyoekonomik kırılganlıklarla engellendiğini belirtti.

Bahous, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle nisan 2023'ten bu yana 1,2 milyondan fazla insanın Güney Sudan'a geçtiği bilgisini paylaşarak, "Kriz ve çatışmalarda her zaman olduğu gibi, kadınlar ve kız çocukları her gün en çok etkilenen kesimler oluyor." dedi.

Söz konusu geçişlerin, Güney Sudan'ın sistemlerini ve kapasitelerini zorladığına dikkat çeken Bahous, kadın ve kızların acımasız iklim zorlukları, gıda güvensizliği, cinsel şiddet, kaçırılmalar ve daha fazlasıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Bahous, Güney Sudan'ın, bölgedeki en yüksek cinsiyete dayalı şiddet oranlarından birine sahip olduğunu ve tahmini 2,7 milyon kişinin risk altında bulunduğunu belirterek, BM Kadın Birimi olarak, barış, adalet ve istikrarı ilerletmek için tüm ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
