BM: Sudan'daki çatışmaların durdurulması için temaslar sürüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, insani yardımın dağıtımına izin vermek amacıyla çatışmaların durdurulması için çaba ve temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, insani yardımın dağıtımına izin vermek amacıyla çatışmaların durdurulması için çaba ve temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Misyondan yapılan açıklamada, Perthes'in ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinden temaslarını ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Perthes'in, çok ihtiyaç duyulan insani yardımın dağıtılmasına izin vermek amacıyla çatışmaları durdurmak ve sükuneti yeniden sağlamak için, çatışan taraflar olan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleriyle (HDK) temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

BM'nin başkent Hartum'daki BM depolarının yağmalanmasının kınandığı açıklamada, taraflara yardım görevlileri ve insani yardım tesislerini korumaları çağrısı yapıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların ise 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.