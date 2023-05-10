Bm: Sudan'daki Çatışmalarda Yerinden Edilenlerin Sayısı Bir Haftada İki Katına Çıktı

Sudan'ın El Gedaref eyaletindeki Tuneybah kampında Dünya Gıda Programı personeli mültecilere gıda yardımı dağıtıyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Dünya Gıda Programı)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak Sudan'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının geçen hafta iki kattan fazla artarak 700,000'i aştığını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün 700.000 kişinin evsiz kaldığını raporladığını belirten Hak, Salı günü yaptığı açıklamada bu sayının bir hafta önce, 2 Mayıs'ta 340.000 olarak kaydedilmiş olduğunu hatırlattı. Bu kişiler 15 Nisan'da başlayan son çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildi. Çatışmalar başlamadan önce Sudan'ın özellikle Batı Darfur eyaletinde 3,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

BM Sözcüsü Hak, Dünya Gıda Programı'nın El Gedaref, El Cezire, Kassala ve Beyaz Nil bölgelerindeki yaklaşık 384.000 kişiye ulaşmak için 13.000 ton civarında gıdaya ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

Dünya Gıda Programı, Port Sudan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere elinde yaklaşık 8.000 ton gıda bulunduğunu açıkladı. Buna ek olarak, birkaç gün içinde iki gemi Port Sudan'a yanaşarak orta dereceli akut yetersiz beslenmeyi tedavi etmek üzere gıda ve malzeme indirecek.

Dünya Gıda Programı, geçen hafta gıda dağıtımına yeniden başlanmasından bu yana El Gedaref ve Kassala'da 35.500'den fazla kişiye ulaşıldığını ve dağıtımın Beyaz Nil'de devam ettiğini kaydetti.