BM: Sudan'daki Çatışmalar ve Salgın Hastalıklar Çocukları Tehdit Ediyor

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Birleşmiş Milletler, Sudan'daki askeri çatışmalar ve salgın hastalıkların çocuklar üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirtti. Ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan 30 milyon insanın yarısı çocuklardan oluşuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da devam eden askeri çatışma ve salgın hastalıkların, çocuklar üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını belirtti.

Ofisten çarşamba günü yapılan açıklamaya göre ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan 30 milyon insan ve Nisan 2023'te başlayan iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen 12 milyon kişinin yarısı çocuklardan oluşuyor. BM ajansı, ailelerinden ayrılan veya refakatsiz kalan çocukların daha yüksek istismar, sömürü ve travma riskiyle karşı karşıya olduğu

ve çatışmalar nedeniyle ülkedeki çocukların acil koruma hizmetlerine ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu. Öte yandan ciddi düzeydeki fon yetersizliği nedeniyle bu yılın başından beri kritik önemdeki bu desteğin, ihtiyaç sahibi çocukların yüzde 18'inden daha azına verilebildiğini belirtti.

Sudan'daki çocuklar arasında yüksek düzeyde can kaybına yol açan eden diğer unsur ise salgın hastalıklar. Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede Temmuz 2024'te başlayan kolera salgını nedeniyle an itibarıyla 2.000'den fazla kişi hayatını kaybederken, şüpheli vaka sayısı da 80.000'in üzerine çıktı. Bu vakaların yaklaşık 7.300'ü ve hayatını kaybedenlerinse 230'dan fazlası 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Ülkede yaşanan kızamık salgını da endişe verici boyutta. 2025 yılı başından bu yana ülkede bildirilen aralarında 5 can kaybının da bulunduğu 2.200'den fazla şüpheli kızamık vakasının yüzde 60'ından fazlasını da 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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