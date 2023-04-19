Bm: Sudan'daki Çatışmalar İnsani Yardım Çalışmalarını Kısıtlıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım yetkilileri, çatışmaların sürdüğü Sudan'da kötüleşen şartların, insani yardım çalışmalarını ciddi şekilde kısıtladığını bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, "Personel ve malzemelerin taşınması konusunda sınırlı imkanlar söz konusu" dedi. Ofis, "İnsani yardım tesislerinin hedef alınması ve yağmalanması durdurulmalı. İnsan yardım varlık ve tesislerine yönelik saldırılar, hayat kurtarma operasyonlarına devam etmemizi ciddi şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

OCHA, Dünya Gıda Programı'nın, Kuzey Darfur'da çapraz ateşte kalan üç personelin hayatını kaybetmesinden sonra operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını söyledi. Sağlık, su, sanitasyon ve hijyen gibi kritik hizmetlere yönelik kamu tesislerini hedef alan saldırılar, temel hizmetlere erişimi ciddi şekilde etkiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric olağan basın brifinginde gazetecilere Hartum'daki insani yardım görevlilerinin hiçbir yere hareket edemediğini söyledi. Dujarric, insani yardım personeline evlerinde kalmalarının, evlerine savaşçılar tarafından el konulan personelin ise arkadaş, komşu ya da çalışma arkadaşlarının evlerinde kalmaları konusunda talimat verildiğini belirtti.

İnsani yardım görevlileri, Hartum'da 9 ve Kuzey Hartum ya da Hartum Bahri'deki 2 hastanenin, bombardıman ve güvensizlik yüzünden kapatıldığını bildirdi.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hartum'daki hastanelerin bazılarında kan, kan nakli ekipmanı, intravenöz sıvılar ve diğer kritik tıbbi malzemelerinin tükendiği uyarısında bulundu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların dördüncü gününe girilen Salı günü itibariyle tüm ülkede yaklaşık 270 kişinin hayatını kaybettiği, 2,600'ü aşkın kişinin ise yaralandığı bildirildi.