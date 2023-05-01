BM: Sudan'daki çatışmalar dolayısıyla 800 binden fazla kişi komşu ülkelere kaçabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 800 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçabileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaların insani sonuçlarını değerlendirdi.

Grandi "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, hükümetler ve ortaklarıyla Sudan'daki çatışmalar dolayısıyla 800 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçabileceği ihtimaliyle hazırlık yapıyor. Umarım durum bu noktaya gelmez ancak şiddet durmazsa daha fazla insanın güvenlik arayışıyla Sudan'dan kaçmak zorunda kaldığına tanık olacağız." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.