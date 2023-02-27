Bm: Sudan'da Yaklaşık 4 Milyon Çocuk ve Kadın Yetersiz Besleniyor

HARTUM, 27 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaklaşık 4 milyon çocuk ve kadının akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu açıkladı.

HARTUM, 27 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaklaşık 4 milyon çocuk ve kadının akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu açıkladı.

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Pazar günü yapılan basın açıklamasında, "Beş yaşın altındaki yaklaşık 4 milyon çocuk ile hamile ve emziren kadının 2023'te akut olarak yetersiz beslendiği ve hayat kurtaran beslenme hizmetlerine ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. 4 milyon kişiden 611 bini ise ciddi akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya" denildi.

OCHA, yetersiz beslenme durumunun, yetersiz besin alımı, yüksek hastalık prevalansı, yetersiz bakım ve beslenme uygulamalarının yanı sıra, sağlık şartları, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerindeki yetersizlikler gibi birçok faktör nedeniyle daha da kötüleştiğini söyledi.

Açıklamada, kötüleşen ekonomi, enflasyon, yüksek gıda fiyatları ve yerinden edilmelerin 2022'de beslenme durumunun kötüleşmesine sebep olduğu ve muhtemelen 2023'e kadar devam edeceği de belirtildi.

Daha önceki bir BM tahminine göre, Sudan nüfusunun üçte birinin (yaklaşık 15,5 milyon kişi) bu yıl insani yardıma ihtiyacı varken, Birleşmiş Milletler 12,5 milyon ihtiyaç sahibi insana yardım sağlayacağını söylüyor.