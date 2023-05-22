BM, Sudan'da çatışmaların gittikçe 'etnikleştiği' uyarısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'da çatışmaların gittikçe "etnikleştiği" ve bunun ülkeyi uzun süreli bir çatışmanın içine çekme riski taşıdığı uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'da çatışmaların gittikçe "etnikleştiği" ve bunun ülkeyi uzun süreli bir çatışmanın içine çekme riski taşıdığı uyarısı yaptı.

Perthes, BM Güvenlik Konseyi'nin Sudan konulu toplantısında ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Sudan ordusu ile ülkedeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan silahlı çatışmaların, defalarca ateşkes ilan edilmesine rağmen yavaşlama belirtisi göstermediğini belirten Perthes, devam eden şiddetten dolayı sivillerin ağır bedeller ödediğini söyledi.

Perthes, şu ana kadar tahminlere göre, çatışmalarda 190'ı çocuk en az 700 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin civarında kişinin yaralandığı, 1 milyondan fazla kişinin de yer değiştirdiği bilgisini paylaştı.

Ülkede insan hakları ihlallerinin ve insani krizin arttığına dikkati çeken Perthes, "Yaşamlar ve altyapı yok ediliyor. Çatışmanın giderek etnikleşmesi, ülkeyi bölge için sonuçları olan uzun süreli bir çatışmanın içine çekme riski taşıyor." uyarısında bulundu.

Perthes, çatışmada tarafların, gerçek bir ateşkesi ilerletmek için sağlam bir izleme mekanizmasıyla müzakerelere ciddi şekilde iyi niyetle yaklaşması gerektiğinin altını çizdi.

BM'nin Sudan'da etnik çatışmanın artmasını engelleyerek kalıcı bir barış önceliğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Perthes, sivillerin korunması, insani yardımlar ve uygun bir zamanda çok katılımlı siyasi sürecin hazırlanmasının da bu önceliklere dahil olduğunu kaydetti.

Güvenlik Konseyi toplantısında, başta ABD ve Rusya olmak üzere, diğer üye ülkeler de Sudan'da BM'nin ateşkes ve insani yardım çabalarına desteğini dile getirerek ülkedeki taraflara çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulundu.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle, 20 Mayıs'ta, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile HDK arasında sağlanan 7 günlük ateşkesin, Sudan yerel saatiyle 22 Mayıs 21.45'te yürürlüğe gireceğini ve Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

Sudan'ın tamamında uygulanacak "acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının" hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.