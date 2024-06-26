BM, Sudan'da açlığın silah olarak kullanılmasına son verilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, iç savaşın yaşandığı Sudan'da açlığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Savaş nedeniyle Sudan'da yaşayan ve komşu ülkelere kaçan 25 milyon kişinin açlık yaşadığı ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, çatışmalar nedeniyle insani yardımların engellendiği ve gelecek aylarda kıtlık yaşanabileceği belirtildi.

"Ordu ve HDK, gıdayı silah olarak kullanıyor ve sivilleri aç bırakıyor." ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Sudan'da açlığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmeli." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Sudan'daki açlık ve yerinden edilmelerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığı kaydedilirken, tarafların insani yardımları engellemeyi, yağmalamayı ve istismarı bırakması gerektiği aktarıldı.

Sudan'da insani yardım çalışanlarının da kasıtlı olarak hedef alınmasının yardım operasyonlarını engellediği vurgulanan açıklamada, "Bu çatışmada her iki tarafa da mali ve askeri destek sağlayan yabancı ülkeler, açlığın, insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının suç ortağıdır." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.