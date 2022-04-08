BM, Sri Lanka'da ekonomik krizi protesto edenlere yönelik şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı Sri Lanka'da güvenlik güçlerinin protestoculara şiddet uygulayarak müdahale etmesini kınadı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik krizin son 2 haftadır temel gıda fiyatlarını artırdığı ve protestoların ardından hükümetin olağanüstü hal ilan ettiği Sri Lanka'daki son gelişmelere değinildi.

Açıklamada, BM'nin, hükümetin OHAL ilanı ve ülke genelinde sosyal medya platformlarına getirilen yasaklardan endişe duyduğu belirtilerek, "Alınan tedbirler, ülkede kötüye giden ekonomik krizi barışçıl yollarla protesto etmek isteyenleri engellemek ve gözünü korkutmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin protestoculara orantısız şiddet uyguladığı vurgulanan açıklamada, "Protestocuların tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla dağıtılmasını kınıyoruz. Öğrenciler, aktivistler ve diğer vatandaşların siyasi fikirlerini sokaklarda ve internet üzerinde özgürce ifade etmesine izin verilmesi yönünde Sri Lanka hükümetine çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki ekonomik krizin çözümü için Sri Lanka hükümetine tüm siyasi taraflarla "diyalog içine girme" ve "krizin etkilerini azaltmak için siyasi reformlar yapma" tavsiyesinde bulunuldu.

Sri Lanka'daki ekonomik kriz ve protestolar

Sri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı.

Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.

Güney Asya'da bulunan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu zamana kadarki en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.