BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı...
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.
Kaynak: AA / Güncel