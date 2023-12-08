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BM Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planı tehlikeli

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Laerke, savaşın bir bölgenin yaşanabilirliğini tehlikeye atmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planıyla ilgili iddialara ilişkin, "Savaş, bir bölgenin yaşanabilirliğini gelecek nesiller için tehlikeye atmayacak şekilde yapılmalı." dedi.

Laerke, AA muhabirinin, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı sonrası, " İsrail'in terörle mücadele iddiasıyla Gazze'deki tünellere tuzlu su basmayı planladığı yönünde haberler var. İsrail hükümeti bunu reddetmedi. Gazze topraklarını tuzla verimsizleştirecek ve su kaynaklarını yok edecek bu tür yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi yöntemler için şimdiden insanlık adına İsrail'e bir çağrınız var mı?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Çatışmaların her zaman uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve diğer uluslararası belgelere uygun yürütülmesi çağrısında bulunduklarını vurgulayan Laerke, "Bunun özelliklerinden biri de savaşın, bir bölgenin yaşanabilirliğini gelecek nesiller için tehlikeye atmayacak şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla bu endişeler, böyle bir operasyonu planlayan herkesin aklında yer etmelidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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