BM Sözcüsü: Gazze'de Ateşkes Olmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de ateşkesin sağlandığını belirtse de BM personeli ve tesislerinin hala hedef alındığını açıkladı. 24 Kasım'da bir İsrail helikopterinin BM okulunu bombaladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de ateşkesin sağlanmış olmasına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve tesislerinin hala vurulduğunu belirterek, 24 Kasım'da bir İsrail helikopterinin BM'ye ait bir okulun bahçesini hedef aldığını bildirdi.

Laerke, AA muhabirinin, "İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin bazı bölümlerinde saldırılara devam ediyor. Son olarak Han Yunus ve Refah'ta hava saldırıları gördük. Bu saldırılar, insani yardım faaliyetlerini olumsuz etkilemiyor mu? Saldırılar yüzünden sonlandırılan operasyonunuz oldu mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Ateşkes sağlanmış olsa dahi Gazze'deki BM personeli ve tesisleri vuruluyor." ifadelerini kullanan Laerke, 24 Kasım'da Cebeliye bölgesindeki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulun bahçesinin bir İsrail helikopteri tarafından bombalandığını kaydetti.

Laerke, 25 Kasım'da da Deyr el-Belah'ta BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ekibine silahlı kişilerce ateş açıldığını belirterek, her iki saldırıda da kimsenin yaralanmadığını aktardı.

İnsani yardım çalışanları dahil siviller, yardım konvoyları, malzemeler, tesisler ve sivil altyapının uluslararası insancıl hukuk kapsamında her zaman korunması gerektiğine işaret eden Laerke, "Bu saldırılar, BM personelini, sivil toplum kuruluşu ortaklarımızı ve desteğimize güvenen insanları büyük tehlikeye atıyor ve hayat kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Tüm tarafları sivillerin hayatını korumaya ve insani yardımın güvenli bir şekilde geçişini sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, insani yardımların yaygınlaşmasını yavaşlatan risklere ve daha geniş engellere rağmen ortaklarıyla Gazze'deki insanlara temel hizmetleri ve kritik malzemeleri ulaştırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
