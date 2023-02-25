BM Sözcüsü: Çin'in Ukrayna Krizine İlişkin Belgesi "Önemli Katkı" Sunuyor Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belgesinin "önemli bir katkı" teşkil ettiğini söyledi. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belgesinin "önemli bir katkı" teşkil ettiğini söyledi. Dujarric Cuma günkü olağan basın toplantısında, "Çin hükümetinin ortaya koyduğu planın önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum" dedi. Sözcü, "Nükleer silahların kullanılmasından kaçınma ihtiyacına ilişkin çağrının özellikle önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözüm bulması konusundaki tutumunu belirten bir belge yayımlayarak, Ukrayna krizinde tek geçerli çözümün diyalog ve müzakere olduğunu vurguladı. Çin, Ukrayna krizini çözmek için barış görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla gerekli koşulların yaratılması için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Ukrayna Güncel Haberler

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