Üye Girişi
Haberler

BM Somali'deki Eş-Şebab Terör Örgütünün 3 Elebaşına Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Karara ilişkin BMGK'den yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin engelleneceği ve seyahat kısıtlamasına tabi tutulacağı belirtildi.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

Karara ilişkin BMGK'den yazılı açıklama yapıldı.

Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşının, 2713 sayılı BGMK kararı uyarınca yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin engelleneceği ve seyahat kısıtlamasına tabi tutulacağı aktarıldı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kararın Somali hükümetinden gelen taleple alındığı vurgulanarak, "Eş-Şebab üyeleri vahşi teröristlerdir, siviller, aktivistler, yardım çalışanları ve gazetecilerin ölümünden sorumlular. Suçlarının hesabını vermek zorundalar." ifadesine yer verildi.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Somali Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

 AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title