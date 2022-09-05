Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

Güncel Haberler

BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Somali'deki gıda sorununa dikkati çekti.

Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini belirtti.

Gıda sorunu ve kıtlığın ülkenin özellikle güneyindeki Bay bölgesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Griffiths, "Kıtlık kapıda" ifadesini kullandı.

Griffiths, ülkenin uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele ettiği bilgisini paylaşarak bunun üzerine Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin gıda sorunu ve kıtlığı körüklediğini sözlerine ekledi.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

Birleşmiş Milletler Togo Cumhuriyeti Somali Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title