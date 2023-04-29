BM, Singapur'da 'uyuşturucu kaçakçılığına yardım' gerekçesiyle verilen idam kararını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Singapur'u "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlanan bir kişinin infaz edilmesi nedeniyle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), Singapur'u "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlanan bir kişinin infaz edilmesi nedeniyle kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, ölüm cezasının, yargılamanın bütün aşamalarında yasal temsil ve tüm sözlü süreçlerde gerekli tercüme dahil olmak üzere adil yargılanmayı sağlayan her türlü yasal işlemden sonra uygulanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Singapur'da uyuşturucuyla ilişkili suçlar için infaz bildirimlerinin oranı oldukça endişe vericiydi." denildi.

İdam cezasını henüz kaldırmamış devletlerin sadece "en ciddi suçlar" için ölüm cezası verebileceğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası hukuka göre, yalnızca kasten öldürmeyi içeren aşırı ağırlıktaki suçlar 'en ciddi' olarak kabul edilebilir. Uyuşturucu suçları, bunu kapsamıyor." ifadesi kullanıldı.

İnfazın kınandığı açıklamada, hükümete "ölüm cezası yasasını acilen gözden geçirmesi" çağrısı yapıldı.

Tangaraju Suppiah, 27 Nisan'da idam edilmişti

Singapur, bütün af çağrılarına rağmen 27 Nisan'da Changi Hapishanesinde 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ı idam etmişti.

Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydiği belirtilen Tangaraju'ya polis sorgusunda yeterli tercüme desteği sağlanmadığı iddia edilmişti.

Tangaraju, 1 kilogram esrar kaçakçılığına yardım ettiği iddiasıyla 2018'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tangaraju'nun idamı, ülkede bu yıl ilk, geçen yıldan bu yana ise 12. infaz oldu.