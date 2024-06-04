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BM: Sığınma talebi temel bir insan hakkıdır

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili, 'sığınma talep etmenin temel bir insan hakkı' olduğunu bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili, "sığınma talep etmenin temel bir insan hakkı" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatmasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Nino, açıklamanın çok yeni olduğunu, daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyledi.

Nino, diğer taraftan konuya ilişkin temel prensipleri bulunduğunu belirterek, "Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır." dedi.

İhtiyacı olanların sığınmaya ulaşımının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Nino, ülkelerinde zulme uğrama korkusu taşıyan kişilerin güvenli bölgeye erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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