BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri İstanbul'daki üçüncü toplantıyı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısına katılan üyeler, ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantının ardından üyelerden Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı (Local Governments for Sustainability-ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin, AA muhabirine, Emine Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "İstanbul'da, 2025-2026 yıllarında küresel ölçekte gerçekleştireceğimiz sıfır atık faaliyetlerini tartıştık. Görüşmelerimiz, sıfır atığı daha iyi bir şekilde hayata geçirmenin yollarını belirlemek üzerineydi." dedi.

Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı olarak 2020 yılından beri görev yapan kurul üyesi Carlos Silva Filho, toplantıda kurulun şimdiye kadar neler başardığını, hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ve benzer konuları tartıştıklarını dile getirerek, "Gerçekten de sıfır atık konusunu birçok paydaş ve etkinlikte küresel liderlere ulaştırabileceğimizi fark ettik ve bu büyük bir başarıydı. Ayrıca, nasıl ilerleyeceğimizi, farkındalığı nasıl artıracağımızı ve daha fazla girişimi nasıl teşvik edeceğimizi konuştuk. Bu, Emine Erdoğan'ın rehberliğinde gerçekten olumlu bir tartışma oldu. Sıfır Atık Vakfının desteğiyle daha sürdürülebilir bir gelecek için bu konuyu ilerletmek üzere adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Profesörü Saleem Ali, "Türkiye'nin, bir Müslüman ülke olarak Sıfır Atık konusunda öncülük ettiğini görmek benim için gerçekten harika oldu. Kurulun kurulduğu son 18 ayda neler başarıldığını konuştuk. Dünyanın dört bir yanından sıfır atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları içeren birçok vaka çalışması yayınladık. Toplum üyelerinin sıfır atık uygulamalarıyla ilgili fikirlerini sunabilecekleri bir yarışma düzenledik ve bu fikirler kurul tarafından seçilerek öne çıkarıldı. Ayrıca, kurulun yetki süresinin sonraki 18 ayında neler yapabileceğimizi tartıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, gelecekte gençlerin de atık tüketimini azaltma mesajını alabilmelerini sağlamayı umduklarını kaydederek, "Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin özellikle metaller ve kritik minerallerle ilgili diğer girişimlerine bağlanma konusunda özel olarak konuştum. Mevcut atıklardan mineralleri çıkarmak, malzeme kullanımını azaltmanın bir yolu olabilir. Bu, önümüzdeki 18 ayda geliştirilmesini umduğumuz bir başka alan oldu." bilgisini paylaştı.

" Emine Erdoğan, Türkiye ve dünya için büyük bir kazanç"

Fas'ın eski Çevre Bakanı ve ülkedeki "Liberal International" isimli siyasi partinin 2018'den beri başkanlığını yürüten Hakima El Haite, kurul toplantısında 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve 2025 için ileriye dönük adımları tartıştıklarını anlattı.

Toplantının sıfır atık girişimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığının altını çizen Haite, "Sıfır atık dünyası hayal ediyoruz. Bu, hiç atık üretmeyeceğimiz anlamına gelmez ancak atıkları azaltacak, geri dönüştürecek ve yeniden üreteceğiz. Atıktan gübre, enerjiyi geri kazanacağız. Yani atıkları yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Haite, politikalarının, stratejilerinin ve programlarının dünya genelinde katı atıktan ekonomik değer kazanmaya doğru ilerlemesini sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin benim ülkem Fas'ta insanlar, yıllar önce atığın bir değer olduğunu anladılar çünkü birçok aile katı atıkların geri dönüşümüyle geçimini sağlıyor. Bu, atıkların ekonomik bir değeri olduğunu gösteriyor. Sıfır atık, ürettiğimiz atık miktarını azaltmayı hedefliyor ve özellikle gıda kaybı konusuna odaklanıyor. Dünya genelinde üretilen gıdanın yüzde 40'ı tabağımıza ulaşmıyor ve bu, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği bir dünyada büyük bir kayıp."

Geri dönüşümün, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak anlamına geldiğini kaydeden Haite, "Atık, kirlilik yaratarak toprakları ve su kaynaklarını bozuyor, sağlığı etkiliyor ve CO2 emisyonlarına katkıda bulunarak iklim değişikliğini hızlandırıyor. Bu girişim, iklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemek ve sağlık üzerindeki etkileri en aza indirmek açısından hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Haite, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de Sıfır Atık Girişimi'nin bir şampiyonuna sahip olduğunuz için şanslısınız. Emine Erdoğan ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onun liderliğinde, atıktan enerjiye, gübreye, sanayiye ve yeşil ekonomiye dönüşüm gerçekleştiren bir dünya hayal ediyoruz. Erdoğan'ın liderliği hakkında ne düşündüğümü sorarsanız, onun hem kadınlar hem de Müslüman kadınlar için ilham verici bir model olduğunu düşünüyorum. Her ülkenin first ladysi bir davaya sahip olup bu davayı savunsa, savaşlardan, insan hakları ihlallerinden ve iklim değişikliğinden uzaklaşırdık. Emine Erdoğan, Türkiye ve dünya için büyük bir kazanç."