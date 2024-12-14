Üye Girişi
Haberler
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkeyi yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu
Esad'ın kardeşinin emrindeydi! Artık yerle yeksan
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri İstanbul'daki üçüncü toplantıyı değerlendirdi

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri İstanbul'daki üçüncü toplantıyı değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısına katılan üyeler, ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısına katılan üyeler, ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantının ardından üyelerden Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı (Local Governments for Sustainability-ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin, AA muhabirine, Emine Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "İstanbul'da, 2025-2026 yıllarında küresel ölçekte gerçekleştireceğimiz sıfır atık faaliyetlerini tartıştık. Görüşmelerimiz, sıfır atığı daha iyi bir şekilde hayata geçirmenin yollarını belirlemek üzerineydi." dedi.

Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı olarak 2020 yılından beri görev yapan kurul üyesi Carlos Silva Filho, toplantıda kurulun şimdiye kadar neler başardığını, hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ve benzer konuları tartıştıklarını dile getirerek, "Gerçekten de sıfır atık konusunu birçok paydaş ve etkinlikte küresel liderlere ulaştırabileceğimizi fark ettik ve bu büyük bir başarıydı. Ayrıca, nasıl ilerleyeceğimizi, farkındalığı nasıl artıracağımızı ve daha fazla girişimi nasıl teşvik edeceğimizi konuştuk. Bu, Emine Erdoğan'ın rehberliğinde gerçekten olumlu bir tartışma oldu. Sıfır Atık Vakfının desteğiyle daha sürdürülebilir bir gelecek için bu konuyu ilerletmek üzere adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Profesörü Saleem Ali, "Türkiye'nin, bir Müslüman ülke olarak Sıfır Atık konusunda öncülük ettiğini görmek benim için gerçekten harika oldu. Kurulun kurulduğu son 18 ayda neler başarıldığını konuştuk. Dünyanın dört bir yanından sıfır atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları içeren birçok vaka çalışması yayınladık. Toplum üyelerinin sıfır atık uygulamalarıyla ilgili fikirlerini sunabilecekleri bir yarışma düzenledik ve bu fikirler kurul tarafından seçilerek öne çıkarıldı. Ayrıca, kurulun yetki süresinin sonraki 18 ayında neler yapabileceğimizi tartıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, gelecekte gençlerin de atık tüketimini azaltma mesajını alabilmelerini sağlamayı umduklarını kaydederek, "Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin özellikle metaller ve kritik minerallerle ilgili diğer girişimlerine bağlanma konusunda özel olarak konuştum. Mevcut atıklardan mineralleri çıkarmak, malzeme kullanımını azaltmanın bir yolu olabilir. Bu, önümüzdeki 18 ayda geliştirilmesini umduğumuz bir başka alan oldu." bilgisini paylaştı.

" Emine Erdoğan, Türkiye ve dünya için büyük bir kazanç"

Fas'ın eski Çevre Bakanı ve ülkedeki "Liberal International" isimli siyasi partinin 2018'den beri başkanlığını yürüten Hakima El Haite, kurul toplantısında 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve 2025 için ileriye dönük adımları tartıştıklarını anlattı.

Toplantının sıfır atık girişimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığının altını çizen Haite, "Sıfır atık dünyası hayal ediyoruz. Bu, hiç atık üretmeyeceğimiz anlamına gelmez ancak atıkları azaltacak, geri dönüştürecek ve yeniden üreteceğiz. Atıktan gübre, enerjiyi geri kazanacağız. Yani atıkları yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Haite, politikalarının, stratejilerinin ve programlarının dünya genelinde katı atıktan ekonomik değer kazanmaya doğru ilerlemesini sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin benim ülkem Fas'ta insanlar, yıllar önce atığın bir değer olduğunu anladılar çünkü birçok aile katı atıkların geri dönüşümüyle geçimini sağlıyor. Bu, atıkların ekonomik bir değeri olduğunu gösteriyor. Sıfır atık, ürettiğimiz atık miktarını azaltmayı hedefliyor ve özellikle gıda kaybı konusuna odaklanıyor. Dünya genelinde üretilen gıdanın yüzde 40'ı tabağımıza ulaşmıyor ve bu, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği bir dünyada büyük bir kayıp."

Geri dönüşümün, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak anlamına geldiğini kaydeden Haite, "Atık, kirlilik yaratarak toprakları ve su kaynaklarını bozuyor, sağlığı etkiliyor ve CO2 emisyonlarına katkıda bulunarak iklim değişikliğini hızlandırıyor. Bu girişim, iklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemek ve sağlık üzerindeki etkileri en aza indirmek açısından hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Haite, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de Sıfır Atık Girişimi'nin bir şampiyonuna sahip olduğunuz için şanslısınız. Emine Erdoğan ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onun liderliğinde, atıktan enerjiye, gübreye, sanayiye ve yeşil ekonomiye dönüşüm gerçekleştiren bir dünya hayal ediyoruz. Erdoğan'ın liderliği hakkında ne düşündüğümü sorarsanız, onun hem kadınlar hem de Müslüman kadınlar için ilham verici bir model olduğunu düşünüyorum. Her ülkenin first ladysi bir davaya sahip olup bu davayı savunsa, savaşlardan, insan hakları ihlallerinden ve iklim değişikliğinden uzaklaşırdık. Emine Erdoğan, Türkiye ve dünya için büyük bir kazanç."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
img

Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

Tesk'ten asgari ücret için yeni öneri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı
Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.