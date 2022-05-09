Bm, Şiddetli Sellere Karşı Hazırlık Yapması İçin Güney Sudan'a 19 Milyon Dolar Yardımda Bulundu

JUBA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Güney Sudan'ın yağmur sezonunda şiddetli sellere karşı hazırlık yapmasına yardımcı olmak amacıyla 19 milyon ABD doları tutarında yardım sağlandığını duyurdu. UNOCHA, fonların su baskınlarına en fazla maruz kalan Unity eyaletindeki Bentiu kampında ülke içinde yerinden edilen insanların ve çevre bölgelerdeki kişilerin korunması ve sellere karşı hazırlık yapılması için yardım kuruluşlarına verileceğini söyledi.

Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Sara Beysolow Nyanti, Cumartesi akşamı Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yaptığı yazılı açıklamada, üç yıldır eşi görülmemiş sellerin insanların yaşamlarını perişan ettiğini dile getirdi. Nyanti, "Yağmur sezonunun başladığı dikkate alınacak olursa bu fonlar, insani yardım kuruluşlarının Bentiu'daki toplulukların önceden hazırlanması ve korunmasını sağlayarak başka bir krizin etkisini yumuşatacaktır" diye konuştu. UNOCHA, Güney Sudan İnsani Yardım Fonu (SSHF) ve Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) insani bir krizi önlemek için seller meydana gelmeden önce fon sağladığını söyledi.

UNOCHA, Güney Sudan'da yağmurlar yeniden başlarken bu alanların büyük bölümünün, önceki yağmur sezonundan kalan suların altında olduğunu vurguladı. BM insani yardım kuruluşu, SSHF fonlarından yaklaşık 4 milyon doların sivil toplum kuruluşları (STK) ve BM kuruluşlarının, kritik önemdeki yollar, yerlerinden edilmiş kişilerin evleri, uçak pistleri, ve diğer altyapı unsurları etrafındaki bentlerin güçlendirmesine imkan vereceğini ifade etti. CERF tarafından tahsis edilen 15 milyon dolarsa evlerini ve tuvaletler ve su kuyuları gibi kilit önemdeki altyapı unsurlarını sel sularından korumada insanları desteklemekte ve böylelikle bir halk sağlığı acil durumunun önlenmesinde kullanılacak. Güney Sudan'ın önümüzdeki aylarda üst üste dördüncü yılda da aşırı selden zarar görmesi bekleniyor. BM'nin verdiği bilgilere göre geçen yıl meydana gelen şiddetli seller 800.000'in üzerinde kişiyi etkiledi.

Xinhua / Güncel