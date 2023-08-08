Bm, Sıcak Hava Dalgalarının Güney Asya'daki Çocuklara Etkisi Konusunda Uyardı

Bangladeş'in Munshiganj kentinde meyve suyu içen bir çocuk, 25 Haziran 2023. Bangladeş'in birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları etkili oluyor.

Bangladeş'in Munshiganj kentinde meyve suyu içen bir çocuk, 25 Haziran 2023. Bangladeş'in birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları etkili oluyor. (Fotoğraf: Xinhua)

CENEVRE, 8 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), mevcut küresel sıcak hava dalgalarının özellikle Güney Asya'daki çocuklar üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının sıklık ve şiddetinin gelecekte artmasının beklendiğini belirtti.

UNICEF, Güney Asya'nın, aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalan çocuklarda en yüksek orana sahip bölge olduğunu ve 460 milyon çocuğun, yılda 83 veya daha fazla gün 35 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kaldığını belirtti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir hastanede Dang humması tedavisi gören bir çocuk, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

UNICEF, "Bu, Güney Asya'daki her dört çocuktan üçünün aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı anlamına gelirken, bu oran dünya genelinde her üç çocuktan sadece biri (yüzde 32) için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

UNICEF'in Güney Asya Bölge Direktörü Sanjay Wijesekera, "Güney Asya'daki milyonlarca çocuğun yaşamı ve refahı, sıcak hava dalgaları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle giderek daha fazla tehdit altında kalıyor. Bölgedeki ülkeler şu anda dünyanın en sıcak ülkeleri değil ancak buradaki sıcaklık milyonlarca savunmasız çocuk için hayati riskler getiriyor" dedi.

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde yaz sıcağında suda serinleyen insanlar, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ahmadi/Xinhua)

Wijesekera, "Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yetersiz beslenen çocuklar ve hamile kadınlar konusunda endişeliyiz çünkü sıcak çarpmaları ve diğer ciddi etkilere karşı en savunmasız grup onlar" diye ekledi.

UNICEF'in 2021 Çocuk İklim Risk Endeksi'ne göre Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Maldivler ve Pakistan'daki çocuklar, iklim değişikliğinin etkileri açısından "aşırı yüksek risk" altında bulunuyor.¦