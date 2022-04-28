BM: Sana Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatmak için çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de İran destekli Husilerin denetimindeki başkent Sana'da bulunan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlaması için çalıştıklarını belirtti.

Grundberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sana'dan (ticari) uçuşların yeniden başlaması için çözüm bulma konusunda çatışma taraflarına yardımcı olmak amacıyla yorulmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Husilerin kuşatması altındaki Taiz'de ve diğer illerde, yolların açılması konusunda ilerleme kaydedilmesi için baskı yapmaya devam ettiklerini de aktaran Grundberg, taraflara "Yemenli sivillerin maslahatına öncelik verilmesi adına yapıcı ve iyi niyetli şekilde çalışmaları" çağrısında bulundu.

Grundberg ayrıca çatışma taraflarının ateşkesi sürdürme konusundaki taahhütlerini teyit ettiğini kaydederken, konuya ilişkin detaylı bilgi ise vermedi.

İlk uçuş, açıklandığı tarihte gerçekleştirilemedi

Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Kurum, BM'nin Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleştirilecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen hükümeti, 24 Nisan'da başlaması planlanan uçuşun Husilerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle yapılamadığını belirtmişti.

Husiler ise Arap koalisyonu bünyesindeki ülkelerin Yemen Hava Yollarının Sana Havalimanı'ndan planladığı uçuşa izin vermediğini iddia etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ateşkesin öne çıkan maddeleri arasında, Sana Havalimanı'ndan haftada iki kez, biri Mısır'a diğeri Ürdün'e olmak üzere ticari uçuşların yeniden başlatılması yer alıyor.