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BM, Rusya'nın Ukrayna'da Paskalya Ateşkesi İlanından Memnun

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşıladı ve bu adımın kalıcı bir ateşkese dönüşmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dujarric, yazılı açıklamada, Hristiyanların en önemli dini kutlamalarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Moskova yönetiminin aldığı kararın "kalıcı" bir ateşkese dönmesi çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekleyen adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa yönelik anlamlı çabalara desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya, Paskalya dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in açıklamasına, "Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya'nın bittiği 20 Nisan'dan sonraya uzatılmasını öneriyor." sözleriyle karşılık vermişti.

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Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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