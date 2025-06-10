BM Raporu: İsrail'in Filistin'deki Saldırıları Savaş Suçu olarak Nitelendirildi

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında eğitim, dini ve kültürel alanları hedef almasının savaş suçu ve insanlara karşı suç olduğunu bildirdi.

Komisyon, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki kültürel, dini ve eğitim alanlarını hedef almasına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, " İsrail, Gazze'nin eğitim sistemini yok etti, Gazze Şeridi'ndeki dini ve kültürel alanların yarısından fazlasını yok etti. Bu, İsrail güçlerinin savaş suçları ve insanlığa karşı imha suçu işlediği Filistin halkına karşı yaygın ve acımasız bir saldırının parçası." denildi.

İsrail'in Gazze'deki okul ve üniversite binalarının yüzde 90'ından fazlasına saldırılarla hasar verdiğini ve yok ettiği kaydedilen raporda, Gazze'de 658 binden fazla çocuğun 20 aydır okula gidemediği vurgulandı.

Raporda, "İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki eğitim, dini ve kültürel alanlara yönelik İsrail saldırılarının savaş suçları ve insanlığa karşı bir suç olan yok etme anlamına geliyor." denildi.

Gazze'de saldırıya uğrayan dini ve kültürel alanların tamamının sivil yerler olduğu vurgulanan raporda, bu eserlerin imha edildiğini, kaldırıldığını veya yağmalandığını bildirdi.

Raporda, İsrail'e kültürel, dini ve eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları, bu kurumların ele geçirilmesini ve askeri olarak kullanımının derhal sona erdirme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in, Filistin topraklarına yönelik hukuka aykırı işgalini derhal sona erdirmesi gerektiği de vurgulanan raporda, "İsrail, dini ve kültürel alanlarda yürütülen veya bu alanları tehlikeye atanlar da dahil tüm yerleşim planlarını ve faaliyetlerini durdurmalı ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından emredilen geçici tedbirlere tam olarak uymalı." denildi.

İsrail'e, kültürel ve dini alanlara saldırıları durdurma çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Navi Pillay, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin yaşamını yok etmek için koordineli bir kampanya yürüttüğüne dair giderek daha fazla belirti görüyoruz. İsrail'in Filistin halkının eğitim, kültür ve dini yaşamını hedef alması, mevcut nesillere ve gelecek nesillere zarar verecek ve kendi kaderini tayin etme haklarını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel ve dini alanlara yönelik saldırıların anılar ve tarih gibi somut olmayan kültürü derinden etkilediğini belirten Pillay, "Miras alanlarının hedef alınması ve yok edilmesi, Batı Şeria'daki bu alanlara erişimin kısıtlanması ve heterojen tarihlerinin silinmesi, Filistinlilerin toprakla olan tarihi bağlarını aşındırıyor ve kolektif kimliklerini zayıflatıyor." ifadelerini kullandı.