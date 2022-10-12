BM Raporu: Dünya, Yenilenebilir Enerjiye Yatırımı Üç Katına Çıkarmalı

Rapora göre temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin önümüzdeki sekiz yıl içinde iki katına çıkarılmaması halinde küresel enerji güvenliği zarar görebilir.

Rapora göre temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin önümüzdeki sekiz yıl içinde iki katına çıkarılmaması halinde küresel enerji güvenliği zarar görebilir.

CENEVRE, 12 Ekim (Xinhua) -- Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından Salı günü açıklanan son rapora göre, dünyanın sıfır emisyon hedefini gerçekleştirebilmesi için tüm dünyada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların 2050 yılına kadar üç kat artırılması gerekiyor.

Rapora göre temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin önümüzdeki sekiz yıl içinde iki katına çıkarılmaması halinde küresel enerji güvenliği zarar görebilir.

WMO'nun 2022 İklim Hizmetleri Durumu raporunda iklim değişikliğinin, küresel enerji güvenliğini riske attığı belirtildi. Daha sık ve yoğun görülen aşırı hava olayları dahil iklim değişikliğinin etkileri, yakıt arzı, enerji üretimi ve enerji altyapısını doğrudan etkiliyor.

Küresel ölçekte su kaynaklarının kıt olmasına karşın 2020'de küresel olarak termik, nükleer ve hidroelektrik sistemlerden üretilen elektriğin yüzde 87'si doğrudan suyun kullanılabilirliğine bağımlıydı. Soğutma amaçlı tatlı suya ihtiyaç duyan termik elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 33'ü, su stresinin yüksek olduğu bölgelerde yer alıyor; aynı durum nükleer enerji santrallerinin yüzde 15'i açısından da geçerli ve bu rakam önümüzdeki 20 yılda yüzde 25'e çıkabilir.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Hedefimiz, 2050'ye kadar net sıfıra ulaşmak. Ama bu hedefe ancak önümüzdeki sekiz yılda düşük emisyonlu elektrik arzını iki katına çıkabilirsek ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Taalas, "Enerji sektörü, küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık dörtte üçünün kaynağı durumunda. 21. yüzyılda başarılı olmak istiyorsak güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi temiz enerji üretimi biçimlerine geçmemiz ve enerji verimliliğini artırmamız can alıcı önemde" diye ekledi.

WMO başkanı, "Zaman aleyhimize işliyor ve iklimimiz gözlerimizin önünde değişikliğe uğruyor. Küresel enerji sistemini tümden dönüştürmemiz gerekiyor" diye uyardı.

Rapora göre Afrika, gelecekte önde gelen bir yenilenebilir enerji aktörü olabilir. Afrika şu anda kapsamlı kuraklıklar gibi iklim değişikliğinin şiddetli etkileriyle karşı karşıya bulunuyor. Temiz teknolojinin maliyetlerindeki düşüş, Afrika'nın geleceği açısından umut vadediyor ve Afrika, yenilenebilir enerji ihtiyacındaki boşluğun doldurulmasını sağlama konusunda büyük bir fırsata sahip bulunuyor.

2050 yılına kadar küresel elektrik ihtiyacı temel olarak yenilenebilir enerjilerden karşılanacak ve güneş enerjisi, tek en büyük kaynak olacak. Ancak Afrika küresel olarak en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasına ev sahipliği yapmasına karşın kurulu fotovoltaik kapasitenin sadece yüzde 1'ine sahip bulunuyor.

Rapora göre tüm Afrikalıların modern enerjiye erişiminin sağlanması için yıllık 25 milyar ABD doları tutarında yatırım yapılması gerekiyor. Bu da mevcut küresel enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geliyor.