BM Raporu: Dünya Arazisinin Yüzde 40'ı Kadarı Bozunmaya Uğradı

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi raporunda mevcut uygulamaların 2050'ye kadar devam etmesi halinde yaklaşık Güney Amerika kıtası büyüklüğündeki bir alanın daha bozunmaya uğrayabileceği uyarısı yapılıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Nisan (Xinhua) -- Çarşamba günü yayımlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre Dünya arazisinin yüzde 40'ı kadarı bozunmaya uğradı. Bu durum, küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yarısı, yani 44 trilyon ABD doları açısından tehdit oluşturuyor.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) raporunda mevcut uygulamaların 2050'ye kadar devam etmesi halinde yaklaşık Güney Amerika kıtası büyüklüğündeki bir alanın daha bozunmaya uğrayabileceği uyarısı yapılıyor. "Küresel Arazi Görünümü 2" başlıklı raporda karar vericilerin arazilerin eski haline getirilmesi, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik nasıl yatırımlarda bulunabileceklerine ilişkin öneriler de yer alıyor. Raporda hem sert uyarılar hem de yerel, ulusal ve bölgesel ekosistemin eski haline getirilmesine etki edecek yüzlerce pratik yol bulunuyor. Rapor, arazinin eski haline getirilmesinin, yaşam, ekonomiler, topluluklar, iklim, sağlık ve birçoklarının eski haline getirilmesi anlamına geldiğini ortaya koyuyor.

UNCCD, 21 ortak kuruluş ve 1.000'in üzerinde referans ile 250'yi aşkın küresel durum örneğiyle 5 yıldır geliştirilen raporun şu ana kadar konuyla ilgili biraraya getirilmiş en kapsamlı bilgi konsolidasyonu olduğunu söyledi. Çalışma, 9-20 Mayıs tarihlerinde Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenecek BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. oturumu öncesinde yayımlandı. UNCCD; arazi bozunumunu, arazi bazlı doğal sermayenin sürekli ya da uzun dönemli kaybı olarak tanımlıyor. Arazi bozunumu; yoksulluk, açlık ve çevrenin kirlenmesine yol açarken toplulukları hastalıklara ve kuraklık, sel ve orman yangınları gibi afetlere karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Xinhua / Güncel